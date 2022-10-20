Приграничный с Украиной регион начал формировать мобрезерв после указа Путина

Курский глава Старовойт отчитался о наполовину сформированном мобрезерве для теробороны

Состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны удалось наполовину сформировать в Курской области после указа президента Владимира Путина о введении среднего уровня реагирования в восьми приграничных с Украиной регионах. Об этом отчитался курский губернатор Роман Старовойт, передает ТАСС.

Глава российского региона пояснил, что работа в этом направлении только началась, но в дальнейшем будет активизирована.

По словам Старовойта, для формирования мобрезерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается, как и с военными, контракт.

«Эти люди обеспечиваются форменной одеждой, в обозначенное время по обозначенному сигналу они должны будут прибыть к месту сбора для создания территориальной обороны», — отметил губернатор Курской области.

19 октября президент России ввел средний режим реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, власти в перечисленных регионах могут ограничить движение транспорта и вести его досмотр. Также на этих территориях может быть введен контроль за средствами и каналами связи.