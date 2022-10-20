В законопроекте об ЛГБТ-пропаганде прописали выдворение нарушителей-иностранцев из России

Иностранцам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения, будет грозить штраф до 400 тысяч рублей и выдворение из России. Такие меры для нарушителей прописали во внесенном в Госдуму законопроекте о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщает ТАСС.

Согласно документу, за пропаганду ЛГБТ-ценностей среди взрослых может последовать штраф в размере от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. те же действия, касающиеся несовершеннолетних, повлекут за собой штраф от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей и последующее выдворение за пределы России.