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12:21, 20 октября 2022Россия

Минобороны заявило о попытке ВСУ прорвать оборону войск под Херсоном

МО РФ заявило, что три батальона ВСУ пытались прорвать оборону войск в Херсонской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Три батальона, в том числе танковый, Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону российских войск на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Об этом заявил в четверг, 20 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель российского ведомства уточнил, что противник осуществил эту попытку у херсонских сел Новая Каменка и Червоный Яр.

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По сведениям Конашенкова, российским военным удалось сдержать прорыв. Более 200 украинских солдат было уничтожено, еще 18 сдались в плен.

Накануне Минобороны России отчиталось об уничтожении более 90 украинских военных при попытке захвата территории Запорожской АЭС.

Противник тогда потерял 14 лодок, остатки десанта ВСУ были рассеяны артобстрелом в акватории Каховского водохранилища, подчеркнули в российском ведомстве.

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Анна Щербакова
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