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22:03, 20 октября 2022Мир

В США раскрыли секрет о поставках оружия Украине

Конгрессмен Маккол сообщил, что оборонно-промышленный комплекс США полностью разрушен

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский конгрессмен Майкл Маккол в интервью Newsmax раскрыл секрет, связанный с поставками США оружия Украине. По его словам, у страны имеются серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, которые правительство пытается скрыть, а оборонный комплекс страны полностью разрушен.

«Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — заявил член Палаты представителей США.

Он сообщил, что снижение американского военного потенциала привело к внутренним проблемам, а также к появлению трудностей с защитой своих зарубежных союзников. Конгрессмен напомнил о том, что Вашингтон более трех лет не передает оружие Тайваню, а, помимо этого, у США имеются проблемы в поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Украине. Маккол уточнил, что Киев может получить их лишь спустя несколько лет. Он назвал вопрос продажи оружия наибольшей угрозой национальной безопасности США на сегодняшний день.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что оказывая военную помощь Киеву, а также накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой.

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Марина Совина
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