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17:25, 20 октября 2022Путешествия

Изнасиловавшему двух девочек педофилу разрешили отправиться в отпуск в Грецию

Суд в Великобритании разрешил педофилу уехать отдыхать в Грецию до вынесения приговора

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Великобритании суд разрешил педофилу, который сознался в сексуальном насилии над детьми, отправиться в предоплаченный двухнедельный отпуск в Грецию до вынесения приговора. Об этом пишет Mirror.

Как стало известно, 48-летний Мэтью Томпсон (Matthew Thompson) признал себя виновным в нападении на двух девочек, сексуальном насилии над детьми, и хранении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. В общей сложности, в суде британец согласился с десятью пунктами обвинений.

Судья Королевского суда Брэдфорда назвал дело «чрезвычайно серьезным», однако согласился с доводами адвоката подсудимого и разрешил Томпсону до вынесения приговора отправиться на двухнедельный отдых. Отмечается, что для того, чтобы уехать на греческий остров Кос, преступник должен в обязательном порядке зарегистрироваться в полицейском участке.

Ранее в октябре в отеле на Майорке туристка подверглась насилию со стороны охранника гостиницы — происходящее случайно заметил другой постоялец, который увидел сцену через стеклянную дверь балкона.

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Дарья Рыбак
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