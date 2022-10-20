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17:22, 20 октября 2022Россия

В Совфеде перечислили причины кризиса власти в Великобритании

Сенатор Джабаров: антироссийская политика привела Британию к кризису в экономике
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Антироссийская политика Великобритании и практика санкций привела к экономическому кризису в стране, а потом и к кризису власти. Такие причины перечислил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По словам сенатора, граждане Британии настолько «влезли в дела Украины», что забыли про дела своего государства. «Экономика валится. Вышли из состава Евросоюза — ничего не добились», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что это полная дискредитация той модели развития, которую Великобритания строила последние 30-40 лет.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера. Трасс находилась у власти 44 дня. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он был на посту 119 дней.

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Сергей Истомин
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