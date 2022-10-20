«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт

«Одноклассники» запустили авторизацию по QR-коду

«Одноклассники» запустили уникальный, легкий и быстрый способ входа в аккаунт — авторизацию в соцсети теперь можно осуществить по QR-коду. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь для доступа к странице достаточно отсканировать QR-код камерой устройства в десктопной версии и подтвердить вход в приложении. Благодаря этому пользователи смогут бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя

активной сессии использования соцсети.

Отмечается, что использование QR-кодов — более комфортный и современный способ получения доступа к онлайн-сервисам. Он позволяет быстро и безопасно авторизоваться, без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту, если юзер забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа.

В соцсети пояснили, что QR-код размещен на странице входа в аккаунт. При наведении на него камеры смартфона у владельца появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию. Вход по QR-коду доступен всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение на базе iOS или Android.

«Одноклассники» постоянно упрощают процесс регистрации и авторизации. Так, в марте текущего года страница входа получила лаконичный дизайн и новый способ авторизации через Яндекс ID, а пользователи смогли в один клик приглашать друзей присоединяться к ним.