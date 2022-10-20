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12:39, 20 октября 2022Культура

Дэниел Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз для съемок сцен с квиддичем

Дэниел Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз для съемок сцен квиддича в «Гарри Поттере»

Фото: Tom Nicholson / Unsplash

Британский актер Том Фелтон рассказал в своих мемуарах о том, как его коллега по фильмам о волшебнике Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф использовал фото кинозвезды Кэмерон Диаз. Его слова передает Independent.

По словам Фелтона, Рэдклифф использовал фотографию Диаз во время съемок игры в квиддич. Так, во время «полета» на метле, артистам нужно было правильно направлять свой взгляд, изображая матч. Для этого операторы использовали теннисные мячи, привязанные к шесту, на которые актеры должны были смотреть. Поскольку таких мячей было много, члены съемочной группы решили сделать их индивидуальными, прикрепив на них фото самого дорого для артиста человека. У Рэдлкиффа этим человеком была его любимая актриса Кэмерон Диаз.

Фелтон, известный своей любовью к рыбалке, отметил, что на его мяче была прикреплена фотография «красивого карпа».

Ранее Том Фелтон рассказал о штрафах за смех во время съемок «Гарри Поттера».

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Дениза Мацаева
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