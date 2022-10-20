США допустили новые санкции против России из-за Ирана

США допустили санкции против России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают возможность применения новых санкций в отношении России и Ирана на фоне их военно-технического сотрудничества. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим привлекать к ответственности как Россию, так и Иран. Конечно, мы изучаем новые санкции», — отметил он, добавив, что речь идет в том числе о рестрикциях в отношении Ирана, которые, в частности, уже ввел Европейский союз за предполагаемые поставки беспилотников в России.

16 октября газета WP заявила, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия. Указывалось, что Shahed-136 называют дроном-камикадзе — они способны поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров.