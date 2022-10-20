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14:43, 20 октября 2022Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против нескольких российских бизнесменов

Президент Зеленский ввел санкции в отношении Ротенберга, Михельсона, Керимова и Прохорова

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики о санкциях в отношении 256 россиян. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Согласно документу, санкции были введены, в частности, против ряда российских бизнесменов. Среди них — Аркадий Ротенберг, Леонид Михельсон, Михаил Прохоров, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Владимир Лисин, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Леонид Федун, Год Нисанов и другие.

Отмечается, что украинские рестрикции также коснулись ряда организаций. Под них попали Российский фонд прямых инвестиций, Альфа-банк, Транскапиталбанк, Уральский банк реконструкции и развития, «РусГидро», «Алроса», «Ростелеком» и другие.

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Алевтина Запольская
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