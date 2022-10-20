Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:11, 20 октября 2022Интернет и СМИ

В России приостановят подключение школ к Wi-Fi

Минцифры вынужденно приостановит программу подключения школ к Wi-Fi

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Министерство цифрового развития (Минцифры) вынужденно приостановит программу подключения Wi-Fi в российских школах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, — это Wi-Fi в школах», — сказал министр и добавил, что к настоящему времени в рамках этой программы в России полноценно подключили к Wi-Fi уже девять тысяч школ.

Глава ведомства также отметил, что Минцифры совместно с Минпросвещения проанализирует использование Wi-Fi в школах. «Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», — заявил он.

В августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, пояснил министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт
КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона
Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России
Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Полиция начала проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Большовой
Брат пришел на свадьбу сестры в трениках и стал объектом споров в сети
Иностранцы перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте
Адвокат рассказал о последствиях смертельного ДТП с актрисой Большовой
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.