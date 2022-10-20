Названы «убивающие» смартфон привычки

«Прайм»: привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона

Руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток в беседе с агентством «Прайм» назвал «убивающие» смартфон привычки.

По его словам, привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу телефона. Он отметил, что смартфоны очень чувствительны к воде даже в виде брызг и пара, это может привести к неполадкам в его работе. В связи с этим эксперт посоветовал ничего не пить рядом с гаджетами.

Также он порекомендовал не носить смартфон в узком кармане брюк, поскольку это может испортить его корпус. Кроме того, не стоит использовать дешевые, одноразовые китайские сетевые или автомобильные зарядки. «Дикие перепады напряжения и импульсные помехи сократят срок службы вашего устройства», — сказал он.

Черток посоветовал не оставлять смартфон под прямыми лучами солнца и не давать ему перегреваться, так как это может привести ко вздутию батареи. Эксперт также отметил, что не следует хранить телефон в зоне доступа маленьких детей или животных. Кроме того, он подчеркнул, что не стоит самостоятельно перепрошивать устройство, иначе он превратится в «кирпич».

Ранее сообщалось, что мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года. На фоне усложняющейся экономической ситуации покупатели не торопятся с покупкой гаджетов. По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов по всему миру за три месяца, закончившиеся в сентябре, рухнули на девять процентов, продлив спад, который длился весь 2022 год.