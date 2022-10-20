В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения

Глава СПЧ Фадеев призвал разработать правила работы журналистов при военном положении

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев призвал оперативно разработать правила работы журналистов в условиях военного положения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СПЧ.

«Новые указы главы государства, вводящие в [некоторых] регионах России военное положение и режимы повышенной готовности, также диктуют новые требования к работе журналистов. Тем, кто работает в таких регионах, нужно разъяснить все их права и ограничения», — отметил он.

Фадеев обратил внимание на то, что, в частности, в статье 8 Федерального конституционного закона «О военном положении» предусматривается возможность введения временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.

«У военных корреспондентов, которые трудятся изначально в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей профессиональной деятельности», — подчеркнул глава СПЧ и добавил, что члены Совета готовы оперативно включиться в эту работу совместно с правительством.

19 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства также поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.