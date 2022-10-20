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17:31, 20 октября 2022Интернет и СМИ

В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения

Глава СПЧ Фадеев призвал разработать правила работы журналистов при военном положении

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев призвал оперативно разработать правила работы журналистов в условиях военного положения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СПЧ.

«Новые указы главы государства, вводящие в [некоторых] регионах России военное положение и режимы повышенной готовности, также диктуют новые требования к работе журналистов. Тем, кто работает в таких регионах, нужно разъяснить все их права и ограничения», — отметил он.

Фадеев обратил внимание на то, что, в частности, в статье 8 Федерального конституционного закона «О военном положении» предусматривается возможность введения временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.

«У военных корреспондентов, которые трудятся изначально в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей профессиональной деятельности», — подчеркнул глава СПЧ и добавил, что члены Совета готовы оперативно включиться в эту работу совместно с правительством.

19 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства также поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

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Денис Савосин
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