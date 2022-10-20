В Петербурге суд частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка

Суд в Санкт-Петербурге частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка

Приморский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Алексей Рачеев в конце сентября получил повестку от военкомата о призыве в рамках частичной мобилизации, хотя у него есть бронь — он «включен в централизованный список военнообязанных сотрудников банка, занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения».

Мужчина обратился в суд с просьбой признать решение призывной комиссии незаконным и отменить его. Иск удовлетворили частично: решение признали незаконным, а на комиссию возложили обязанность повторно рассмотреть вопрос о призыве россиянина.

17 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что домой вернули трех ошибочно мобилизованных горожан. В частности, речь шла о местном жителе, которому недавно сделали операцию по установке импланта.