Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 20 октября 2022Россия

В Петербурге суд частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка

Суд в Санкт-Петербурге частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

Приморский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Алексей Рачеев в конце сентября получил повестку от военкомата о призыве в рамках частичной мобилизации, хотя у него есть бронь — он «включен в централизованный список военнообязанных сотрудников банка, занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения».

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Мужчина обратился в суд с просьбой признать решение призывной комиссии незаконным и отменить его. Иск удовлетворили частично: решение признали незаконным, а на комиссию возложили обязанность повторно рассмотреть вопрос о призыве россиянина.

17 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что домой вернули трех ошибочно мобилизованных горожан. В частности, речь шла о местном жителе, которому недавно сделали операцию по установке импланта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Российский полковник назвал способ достичь перелома в спецоперации на Украине
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
В Петербурге суд частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка
В Британии рассказали о придуманных оправданиях для Трасс
Собчак в «арабском» наряде сравнили с бабушкой
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
Огромный кит врезался катер под ругань рыбаков и попал на видео
Лукашенко потребовал мобилизоваться и «воевать» в полях
В России приостановят подключение школ к Wi-Fi
Россиянам предложат ездить в китайском Tank
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.