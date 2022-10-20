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16:38, 20 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 9,5 года за попытку изнасиловать маленькую подругу дочери

В Саратове осудили на 9,5 года мужчину за попытку изнасиловать маленькую подругу дочери

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Саратове суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 42-летнего местного жителя за попытку изнасиловать маленькую девочку. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на изнасилование. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 июля потерпевшая приехала с родителями в гости к подруге в сельский дом. Девочки решили погулять у озера, где рыбачил отец одной из них. Когда фигурант остался наедине со знакомой дочери, он напал, угрожал и пытался надругаться над ней. Однако мать жертвы заметила это и спасла ребенка.

Ранее стало известно, что в Бурятии 37-летний местный житель признался в изнасиловании 13-летней дочери и посягательстве на жизнь полицейских.

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Екатерина Власова
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