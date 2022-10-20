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15:07, 20 октября 2022Силовые структуры

Забивших россиянина до смерти троих полицейских посадили на 13 лет

В Томске суд приговорил к 13 годам троих экс-полицейских, забивших до смерти задержанного

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Томске суд приговорил к 13 годам заключения каждого из троих бывших полицейских, которые забили до смерти задержанного. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Приговор вынесен на основе обвинительного вердикта присяжных. Подсудимые признаны виновными по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 286 («Превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий») УК РФ. Суд обязал их выплатить семье погибшего два миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что в ночь на 1 мая 2020 года в селе Бакчар пьяные полицейские в отделе МВД избили местного жителя резиновой дубинкой. Затем они отправились домой к другому жителю, выбили входную дверь и устроили обыск, чтобы найти наркотики. Хозяина дома избили и увезли в отдел полиции, где продолжили насилие. В итоге мужчина скончался от полученных травм.

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Любовь Ширижик
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