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20:18, 20 октября 2022Силовые структуры

Россиянин зарубил топором 71-летнего пенсионера из-за ссоры на рыбалке

Под Самарой местный житель зарубил топором 71-летнего пенсионера после совместной рыбалки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самарской области следователи возбудили дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 71-летнего рыбака. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 октября возле водоема недалеко от села Лопатино было найдено тело пенсионера с ранениями головы. После этого на место выехали полицейские, следователи и криминалисты. Выяснилось, что мужчина рыбачил на озерах.

Спустя 19 дней правоохранители установили личность подозреваемого. Во время допроса он рассказал, что познакомился с потерпевшим в день убийства во время совместной рыбалки и совместного употребления спиртного. Во время беседы мужчины поссорились, после чего фигурант ушел домой. Однако спустя время он вновь встретился с пожилым рыбаком, и между ними вновь возник конфликт, переросший в драку. Во время потасовки подозреваемый достал топор и несколько раз ударил им соперника по голове, после чего скрылся с места преступления, похитив вещи убитого: телефон и велосипед — последний он позже выбросил в озеро.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый вел асоциальный образ жизни и ранее был судим за кражу. Известно, что он жил в одном из СНТ.

14 июля сообщалось, что в Екатеринбурге рыбаки нашли тело пропавшей 22-летней девушки.

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Елизавета Новикова
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