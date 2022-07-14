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Следователи проводят проверку после обнаружения тела пропавшей россиянки

В Екатеринбурге рыбаки нашли тело пропавшей 22-летней девушки, СКР проводит проверку

Фото: Shutterstock

В Екатеринбурге следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти 22-летней девушки. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, днем 13 июля в Чкаловском районе рыбаки обнаружили в водоеме тело пропавшей без вести россиянки. Для определения точной причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле нет.

Сейчас сотрудники СКР опрашивают мужчин, нашедших тело, а также знакомых погибшей. Как рассказали «Ленте.ру» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об исчезновении девушки 4 июля поступило в отдел полиции № 13. Ее поисками занимались стражи порядка из территориального ОВД.

По сведениям издания e1.ru, пропавшую уроженку Нижнего Тагила искали также волонтеры организации «Лиза Алерт». Отмечается, что последний раз девушку видели живой 30 июня.

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Елизавета Новикова
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