США рассекретили подлодку с баллистическими ракетами в Аравийском море

Командование ВМС США рассекретило подлодку типа «Вирджиния» в Аравийском море

Центральное командование ВМС США опубликовало фотографии с генералом Майклом Куриллой на борту атомной подводной лодки (АПЛ) типа «Вирджиния», в арсенал которой входят 20 баллистических ракет. Об этом пишет NBC.

Как отмечает издание, таким образом, местоположение АПЛ было раскрыто. Журналисты предполагают, что Вашингтон посылает сообщения своим противникам в регионе, в том числе Ирану.

При этом сотрудник Пентагона в беседе с журналистами подчеркнул, что визит Куриллы не был ответом на недавние события или провокации, а, скорее, сигналом после нескольких месяцев растущей напряженности из-за конфликта в Сирии.

В июле президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что американским войскам необходимо покинуть Сирию и весь регион в ближайшие сроки. Он подчеркнул, что незаконное присутствие американских сил дестабилизирует ситуацию в регионе. По его словам, США воруют у Сирии ресурсы, включая нефть.