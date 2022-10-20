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19:46, 20 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство товарища перочинным ножом во время ссоры

В Волгограде осудят 53-летнего мужчину, зарезавшего перочинным ножом знакомого на улице

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Волгограде суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя, зарезавшего 48-летнего знакомого. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 июля мужчины встретились у дома № 6 на улице Слепцова. Там они поссорились, тогда фигурант достал перочинный нож и ударил им товарища в живот, а затем сбежал. Раненый потерпевший смог дойти до дома и скончался там от кровопотери.

Прохожие вызвали скорую и полицейских. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Татарстане суд дал 23 года мужчине, забившему топором до смерти двоих друзей из-за ссоры.

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Екатерина Власова
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