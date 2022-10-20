Женщина обезглавила знакомую ради денег на ремонт

В Лондоне женщина убила знакомую и подделала ее завещание, чтобы сделать ремонт

Жительница Лондона обезглавила женщину и подделала ее завещание ради денег на ремонт в своем обветшалом доме. Об этом сообщает Sidmouth Herald.

Первоначально 38-летняя Джемма Митчелл рассчитывала, что 200 тысяч фунтов (около 14 миллионов рублей), необходимых, чтобы сделать ремонт, заплатит ее знакомая, 67-летняя Ме Куэнь Чун. Когда та передумала, Митчелл решила ее убить.

По версии следствия, Митчелл приехала к своей жертве, нанесла ей смертельные раны, а затем вывезла ее тело в большом синем чемодане, который предусмотрительно принесла с собой.

На следующий день после убийства останки Чун нашли на расстоянии 320 километров от Лондона. Голову убитой женщины отыскали еще через несколько дней в десяти метрах от места, где лежало тело. Перед смертью у нее были сломаны 20 ребер, а череп — пробит тупым предметом.

Вскоре Митчелл стала главной подозреваемой. В распоряжение полиции попала запись с камеры видеонаблюдения, где видно, как Митчелл выходит из дома Чун с тяжелым синим чемоданом. Также она тащит другой чемодан, принадлежавший убитой.

Женщину арестовали. В ходе обыска полицейские обнаружили на крыше соседского сарая синий чемодан, в котором она вывозила тело. Внутри оказалось испачканное в крови полотенце. Анализ ДНК показал, что это кровь жертвы.

На компьютере Митчелл нашли фальшивое завещание Чун. В нем утверждалось, что 95 процентов состояния умершей должны были достаться Митчелл на ремонт дома, а еще пять — матери Митчелл. Документ был создан 1 июля, когда Чун была уже мертва. Подпись Чун Митчелл скопировала из ее паспорта.

В настоящем завещании Чун собиралась пожертвовать свой дом церкви, а остальное — оставить семье и раздать на благотворительность. Документ был найден в доме жертвы в Уэмбли.

В суде Митчелл отрицает причастность к убийству.

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