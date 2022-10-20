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12:00, 20 октября 2022Экономика

Иена рекордно подешевела

Курс японской иены по отношению к доллару опустился до 32-летнего минимума

Фото: Florence Lo / Reuters

Во время торгов в четверг, 20 октября, стоимость японской иены по отношению к доллару рекордно снизилась и установилась на новом 32-летнем минимуме. В ходе торгов на международном рынке Форекс американская валюта прибавляла 0,13 процента — до 150,09 иены за доллар. Это стало самым высоким значением с июля 1990 года.

По данным японского Минфина, торговый дефицит страны сейчас вырос до 73,4 миллиарда долларов, что является абсолютным антирекордом с 1979 года. Подобный рост обусловлен повышением цен на энергоносители, которые Япония вынуждена импортировать в полном объеме, а также стремительным падением курса национальной валюты.

Иена подешевела в основном потому, что сверхмягкая денежная политика местного ЦБ расходится с агрессивными действиями американской Федеральной резервной системы (ФРС), которая всеми силами старается сдержать растущую инфляцию. В Японии ставка остается отрицательной с 2016 года. На недавнем заседании регулятор сохранил учетную ставку на уровне минус 0,1 процента.

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Платон Щукин
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