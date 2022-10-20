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14:54, 20 октября 2022Бывший СССР

Зеленский отверг причастность Киева к теракту на Крымском мосту

Зеленский заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту

Фото: Satellite image courtesy of 2022 Maxar Technologies / Reuters

Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу CTV.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — отверг он причастность Украины к произошедшему.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв грузовика, были разрушены несколько пролетов автомобильной части моста. В результате теракта погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: «Крым, мост, начало».

Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство установило причастных к взрыву. По делу проходят граждане Украины, России, Армении и Грузии.

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Варвара Кошечкина
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