Зеленский отверг причастность Киева к теракту на Крымском мосту

Зеленский заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту

Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу CTV.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — отверг он причастность Украины к произошедшему.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв грузовика, были разрушены несколько пролетов автомобильной части моста. В результате теракта погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: «Крым, мост, начало».

Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство установило причастных к взрыву. По делу проходят граждане Украины, России, Армении и Грузии.