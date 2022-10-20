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18:32, 20 октября 2022Ценности

Девушка получила выговор на работе из-за реакции коллег на ее неуместный наряд

Сотрудницу кол-центра отчитало руководство из-за жалоб коллег на ее короткую юбку

Кадр: @caribbeeann / TikTok

Сотрудница кол-центра получила выговор на работе из-за реакции коллег, которые не оценили ее офисный наряд. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом caribbeeann разместила видео, в котором показала, что отправилась на работу в короткой джинсовой куртке, надетой поверх черного топа с декольте, и коричневой юбке с графичным разноцветным принтом длиной чуть выше колена. При этом волосы она собрала в низкий хвост, а в качестве аксессуаров выбрала серьги-кольца.

По словам девушки, вскоре после начала смены ее отчитало начальство за неуместный внешний вид. Выяснилось, что коллеги героини ролика направили руководству множество жалоб по поводу ее образа. «Мне сказали, что юбка слишком короткая, а грудь недостаточно прикрыта. Я работаю в кол-центре и не вижу никого, кроме коллег», — уточнила она.

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Зрители, в свою очередь, поддержали автора публикации в многочисленных комментариях. «Ты выглядишь прекрасно, я бы пожаловалась в ответ на то, что коллеги меня сексуализируют», «Мне кажется, что надо увольняться из такой токсичной среды», «Ты выглядишь шикарно», «Они просто завидуют твоей красоте», — высказывались юзеры.

Ранее в октябре наряд блогерши с никнеймом Kittyorkatherine стал причиной для критики, поскольку его сочли неуместным для появления в транспорте. На размещенных кадрах девушка предстала во время поездки на поезде в облегающем черном топе с глубоким вырезом и с лентой на шее. При этом юзерша показала, что две верхние пуговицы ее джинсов остались растегнуты.

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Майя Пономаренко
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