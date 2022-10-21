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20:53, 21 октября 2022Ценности

Телеведущая случайно оголила грудь на съемках рекламы

Телеведущая Аманда Холден случайно оголила грудь на съемках рекламы средства для волос

Кадр: @noholdenback

Британская актриса и телеведущая Аманда Холден случайно оголила грудь во время съемок рекламного видео для производителя продукции по уходу за волосами Charles Worthington. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По сценарию ролика, 51-летняя знаменитость собирается на вечеринку. На первых кадрах она позирует с мокрыми волосами в белом банном халате, рассказывая о преимуществах средств бренда. Затем Холден сбрасывает его и моментально облачается в коктейльное платье, демонстрируя зрителям аккуратную укладку.

Подписчики обратили внимание, что за доли секунды перед сменой кадров телеведущая обнажает свое тело. «За сосок в кадре доплачивают отдельно?», «Советую всем сохранить и замедлить видео», «Ну что, тоже пытаетесь нажать на паузу?», «Ох уж этот сосок, я его вижу!», «Монтаж видео можно было выполнить более добросовестно», — шутили они в комментариях.

В сентябре Холден вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Она прогулялась по улицам Лондона в белой юбке бренда Ted Baker длины миди и блузке марки Reiss того же цвета, прозрачная ткань которой демонстрировала ее нижнее белье.

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Карина Черных
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