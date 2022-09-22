51-летняя телеведущая прогулялась по улицам без нижнего белья

Телеведущая Аманда Холден прогулялась Лондону в прозрачной блузке и без нижнего белья

Британская телеведущая Аманда Холден вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость прогулялась по улицам Лондона в белой юбке бренда Ted Baker длины миди и блузке марки Reiss того же цвета, прозрачная ткань которой демонстрировала ее нижнее белье. В качестве обуви она выбрала светлые туфли на каблуках. Кроме того, в руках телезвезда держала небольшую сумку, надев при этом солнцезащитные очки, серьги и кольцо.

Известно, что фотографы запечатлели Холден на выходе из радиостанции Global Radio Studio в компании с певицей и хореографом Эшли Робертс, которая появилась на публике в кожаном мини-платье и сапогах на шпильке.

В июне Аманда Холден стала героиней откровенной рекламной кампании бренда JD Williams. Знаменитость снялась в окружении других моделей в купальнике, представленном в ассортименте упомянутой марки. На размещенных кадрах звезда позировала с макияжем в нюдовых оттенках и уложенными волнами волосами, лежа на шезлонге в ярко-желтом бикини.