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12:53, 21 октября 2022Ценности

Блогерша нашла дешевую замену часам своей мечты почти за полмиллиона рублей

Блогерша themonicaway нашла дешевую замену часам Cartier в ассортименте бренда Sekonda

Кадр: @themonicaway / TikTok

Модная блогерша нашла дешевую замену часам мечты от ювелирного дома Cartier за сотни тысяч рублей. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом themonicaway опубликовала видео, в котором рассказала, что мечтала о часах указанного бренда модели Panthere с кварцевым механизмом с браслетом из стали и желтого 18-каратного золота. Отмечается, что стоимость данного украшения составляет 6900 фунтов стерлингов (470 тысяч рублей).

По словам автора поста, у нее не было почти полмиллиона рублей на покупку изделия, поэтому она нашла схожие часы в более бюджетном сегменте. В частности, женщина обнаружила аксессуар с аналогичным дизайном в ассортименте марки Sekonda, цена которого равна всего 33 фунтам стерлингов (2251 рубль). «Они действительно очень похожи», — уточнила юзерша.

Зрители поблагодарили блогершу за находку в комментариях под публикацией. «Вау, часы выглядят идентично», «Наконец-то кто-то рассказал об этом», «Выглядит очень круто. Действительно стоящая находка!», «У меня есть эти часы и все постоянно путают их с Cartier», «Спасибо!» — высказывались подписчики.

В сентябре другая блогерша нашла дешевую замену туфлям Chanel и удивила фанатов. Выяснилось, что британский производитель одежды Marks & Spencer (M&S) начал продавать качественные копии туфель французского модного дома. Бюджетную замену обуви люксового бренда обнаружила инфлюэнсер Пэрис Чендлер.

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Майя Пономаренко
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