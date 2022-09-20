Блогерша нашла дешевую замену туфлям Chanel и удивила подписчиков

Бренд Marks & Spencer начал производить качественные и бюджетные копии туфель Chanel

Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer (M&S) начал продавать качественные копии туфель французского модного дома Chanel. Бюджетную замену обуви люксового бренда нашла блогерша Пэрис Чендлер, об этом она рассказала в TikTok.

Так, пользовательница соцсети продемонстрировала на видео новые туфли M&S в комбинации с классическими брюками. Речь идет о модели телесного цвета с черным носком и бантом в стиле культовых балеток Chanel с ремешком на пятке. Стоимость пары Чендлер составила 39,5 фунта стерлингов (2730 рублей), в то время как дизайнерский вариант доступен по цене 750 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей). На вопрос одного из подписчиков героиня материала ответила, что туфли M&S оказались очень удобными.

Других юзеров удивила дешевая находка блогерши, и за сутки ее ролик набрал более 15 тысяч просмотров. «Красиво, похоже на Chanel», «Да! Видела их вчера и теперь жалею, что не взяла», «Не могу поверить, что они вернулись», — высказались они в комментариях.

Одежда бренда M&S нередко провоцирует обсуждения среди покупателей в соцсетях. В марте 2021 года австралийская блогерша продемонстрировала тренч марки и описала его цвет как бледно-зеленый. Однако зрители ролика заявили, что вещь имеет светло-серый или бледно-голубой оттенок.