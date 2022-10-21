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14:56, 21 октября 2022Силовые структуры

Россиянка избила двух женщин-полицейских по пути в туалет отделения

Жительница Ярославской области избила двух сотрудниц полиции по пути в туалет отделения

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

В Ярославской области нарушительница общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения напала на двух сотрудниц полиции. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Алена Романова.

Правоохранители доставили в отделение полиции 32-летнюю местную жительницу за нахождение в нетрезвом виде на улице. Во время составления протокола женщина попросилась в туалет, куда ее отправились сопровождать две сотрудницы — 29-летняя старший лейтенант и 21-летняя стажер.

По пути россиянка напала на полицейских и избила их. У пострадавших диагностировали травмы лица и живота, сотрясение головного мозга и ушиб лица. Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

29 сентября сообщалось, что в Ставропольском крае суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, который напал с лопатой на участкового.

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Илона Палей
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