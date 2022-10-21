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13:43, 21 октября 2022Бывший СССР

Эстония обвинила Белоруссию в полноценном участии в СВО на Украине

Президент Эстонии Науседа заявил, что Белоруссия в полном объеме участвует в СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Президент Эстонии Гитанас Науседа обвинил Белоруссию в том, что государство в полном объеме участвует в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Его цитирует Delfi.

«Видим движения в Беларуси, которые доказывают, что часть мобилизованных военных направляют или собираются их послать воевать в Украину через территорию Беларуси. Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне», — заявил глава государства.

Науседа в очередной раз призвал к ужесточению санкций в отношении Москвы и Минска. Он подчеркнул, что Европа должна перейти к девятому пакету санкций, чтобы лишить их возможности продолжать военную операцию.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.

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Алевтина Запольская
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