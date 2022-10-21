Мирошник заявил о подготовке Киевом провокации на Каховской ГЭС

Мирошник заявил, что Киев устроит провокации в случае отправки миссии на Каховскую ГЭС

Если Киев организует международную миссию на Каховскую гидроэлектростанцию, она обречена быть предвзятой и политизированной. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что в случае приезда такой миссии Украина подготовит провокацию.

«К деятельности любой миссии Киев вместе с НАТО будет готовить свою провокацию, как это было, к примеру, с приездом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — заявил Мирошник.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предупредил об угрозе разрушения плотины Каховской ГЭС в результате удара Киева. По его словам, в регионе имеется опасность затопления правобережной части региона из-за сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.