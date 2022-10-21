Сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих жителей Башкирии за поджог военкоматов

В Башкирии сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину и первокурсника за поджог военкоматов

В Башкирии следователи ФСБ возбудили уголовные дела о повреждении чужого имущества в отношении двух местных жителей, пытавшихся поджечь здания военкоматов в Архангельском и Зианчуринском районах. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.

Один из фигурантов — 39-летний житель села Исянгулово. По данным ведомства, 26 сентября он бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания, внутри которого находился призывной пункт военкомата Кугарчинского и Зианчуринского районов.

Второй задержанный — 18-летний первокурсник Башкирского государственного аграрного университета. Установлено, что 8 октября он разбил окно в помещении военно-учетного стола администрации Архангельского сельсовета и разлил внутри помещения горючую жидкость, после чего поджег ее. Во время пожара помещение серьезно пострадало.

На данный момент сотрудники спецслужбы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.