В Европарламенте указали на долги Евросоюза

Председатель Европарламента Метсола указала на долги ЕС и призвала пересмотреть бюджет

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола указала на долги Европейского союза и в ходе саммита стран ЕС в Брюсселе призвала пересмотреть бюджет. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требуют, чтобы наша экономика росла. Рост - единственный выход», — подчеркнула европарламентарий.

Метсола заявила о необходимости снизить цены для возврата к экономическому росту. По ее словам, таким образом политический блок сможет смягчить социальные и экономические последствия кризиса.

Председатель Европарламента добавила, что экономика нуждается в таком импульсе, поскольку вопрос стоит не о процветании, а о безопасности.

Метсола напомнила, что многолетний финансовый план бюджета Евросоюза столкнулся с множеством проблем, в том числе нехваткой гибкости и ресурсов в кризисные периоды. Она указала на необходимость его пересмотра с учетом вызовов времени.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за все время существования валютного союза, достигнув 9,9 процента в сентябре, тогда как в августе она была на уровне в 9,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Евростата.