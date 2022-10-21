Российских полицейских осудят за угон машины и мошенничество

В Мурманске бывшие полицейские предстанут перед судом за угон машины и мошенничество

В Мурманске пройдет суд над двумя бывшими полицейскими и их приятелем за попытку похитить чужой автомобиль иностранного производства стоимостью около 4 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бывшего замначальника отдела полиции и участкового обвиняют в превышении должностных полномочий, угоне и покушении на мошенничество.

Следствие установило, что в 2016 году начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних (ОУПиПДН) дал подчиненному указание перегнать на служебную стоянку машину Toyota, которая долго стояла у одного из жилых домов.

Следующие четыре года хозяин автомобиля не объявлялся, поэтому полицейские решили похитить машину. К тому моменту начальник (ОУПиПДН) дорос до должности заместителя начальника отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску. Он предложил руководству передать автомобиль на хранение третьему лицу, которого тоже ввел в заблуждение относительно законности своих действий.

Когда все подложные документы были готовы, собственник машины заметил пропажу и обратился в полицию. Тогда полицейские попытались через суд получить права на автомобиль, но тут вмешались сотрудники УФСБ. На основании их материалов против правоохранителей было возбуждено уголовное дело.