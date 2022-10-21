Россиянка лишилась материнского капитала и квартиры

Пермячка лишилась материнского капитала и квартиры

Жительница Перми лишилась материнского капитала и нового жилья, так как ее дом не сдали в установленные сроки. Внимание на происшествие в городе обратило издание URA.RU со ссылкой на материалы о деле суда Мотовилихинского района.

После того, как застройщик сорвал срок сдачи дома в жилом комплексе «Ария», договор расторгли, а деньги за сертификат отправили обратно в Пенсионный фонд. Когда россиянка подала туда заявление для того, чтобы восстановить свои права на материнский капитал, восстановить его отказались.

Затем, чтобы вернуть деньги, пермячка решила обратиться в суд. В результате тот постановил, что Пенсионный фонд должен восстановить права россиянки на возможность использования материнского капитала и перечислить на ее счет выделенную за рождение ребенка сумму — 453 тысячи рублей.

В 2021 году адвокат Ирина Зуй предупредила россиян о неожиданном риске лишиться квартиры в новостройке.