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13:03, 21 октября 2022Среда обитания

Россиянка лишилась материнского капитала и квартиры

Пермячка лишилась материнского капитала и квартиры

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Жительница Перми лишилась материнского капитала и нового жилья, так как ее дом не сдали в установленные сроки. Внимание на происшествие в городе обратило издание URA.RU со ссылкой на материалы о деле суда Мотовилихинского района.

После того, как застройщик сорвал срок сдачи дома в жилом комплексе «Ария», договор расторгли, а деньги за сертификат отправили обратно в Пенсионный фонд. Когда россиянка подала туда заявление для того, чтобы восстановить свои права на материнский капитал, восстановить его отказались.

Затем, чтобы вернуть деньги, пермячка решила обратиться в суд. В результате тот постановил, что Пенсионный фонд должен восстановить права россиянки на возможность использования материнского капитала и перечислить на ее счет выделенную за рождение ребенка сумму — 453 тысячи рублей.

В 2021 году адвокат Ирина Зуй предупредила россиян о неожиданном риске лишиться квартиры в новостройке.

Полина Кислицына
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