В СПЧ назвали опасным призыв замглавы Херсонской области ввести расстрелы

СПЧ назвала опасным призыв замглавы Херсонской области расстреливать за безответственность

Призыв заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова расстреливать на месте за мародерство, отсутствие принятия решений и безответственность может быть опасен. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Павел Гусев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я считаю, что он очень сильно погорячился. Такие высказывания могут только будоражить людей, могут привести к целому ряду гражданских преступлений. Я думаю, это очень опасный момент. Чиновник сказал, а люди даже не подумают, принято это или нет. Они начнут уничтожать, стрелять и убивать», — сказал он.

По словам Гусева, ситуация сложная, и украинские власти делают все, чтобы уничтожить мирное население и создать панику, и в таких условиях необходимо принимать жесткие меры со стороны Вооруженных сил России в рамках спецоперации. «Просто говорить о расстрелах и отвечать жестокостью на жестокость в законодательных рамках — это очень сложный вопрос. Такой вопрос должны решить и в Госдуме, и в Совете Федерации, и на уровне президента. Пока таких решений не было, и даже намека на них нет», — заключил он.

Ранее Стремоусов заявил, что тех, кто виноват в гибели российских солдат, необходимо расстреливать на месте. «Принимать конкретные решения. Вплоть до законов военного времени и расстрела на месте — за мародерство, отсутствие принятия решений и за погибших парней», — сказал он и подчеркнул, что российские военные защищают не Херсон, а рубежи России.