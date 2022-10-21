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08:59, 21 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за попытку зарубить топором друга из-за алкоголя

В Надыме осудили на 6 лет мужчину за попытку зарубить топором товарища из-за отказа выпить

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Надыме суд приговорил к шести годам лишения свободы ранее судимого 42-летнего местного жителя за попытку зарубить топором знакомого. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 31 марта фигурант выпивал с другом в квартире. Когда наступила ночь, хозяин дома не смог уснуть и разбудил гостя, предложив продолжить застолье. Однако сонный мужчина отказался. Это разозлило осужденного, он взял топор и ударил им товарища в голову и руку. Потерпевший смог выбежать на улицу и попросить помощи у прохожих.

Ранее стало известно, что в Новомосковске осудили на восемь лет сына, избившего мать и вытолкнувшего ее из окна квартиры.

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Екатерина Власова
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