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19:47, 21 октября 2022Силовые структуры

Россиянин во время ссоры сломал позвоночник бывшей девушке

Житель Севастополя во время ссоры ударил бывшую девушку бутылкой и сломал ей позвоночник

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, которого обвиняют в причинении телесных повреждений своей бывшей сожительнице — мужчина сломал потерпевшей позвоночник. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел около жилого дома в Балаклавском районе. 27-летний местный житель заметил, как его бывшая девушка общается с нынешней. Мужчине не понравилось, что возлюбленная из прошлого проявляет внимание к его новым отношениям.

Словесная ссора переросла в острый конфликт: мужчина ударил девушку бутылкой по голове, а потом нанес несколько ударов ногами.

Полицейских и скорую помощь вызвала нынешняя сожительница, на глазах у которой все произошло. Пострадавшую госпитализировали и диагностировали перелом нижнего отдела позвоночника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако правоохранители назначили дополнительную экспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного вреда здоровью девушки.

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Илона Палей
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