Bloomberg: премьер Италии Драги заявил, что разногласия внутри ЕС приведут к победе Путина

Разногласия внутри Евросоюза в условиях серьезной рецессии станут для российского президента Владимира Путина победой в политическом и экономическом состязании Европы и России. Такое условие назвал премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает агентство Bloomberg.

Источники, которые ознакомлены с посланием премьера Италии перед скорым окончанием его полномочий, заявили, что «экономика блока находится в состоянии рецессии, и она отмечается фрагментацией рынка и имеет непосредственное воздействие на единство в ЕС». Драги уверен: если ЕС не сможет объединиться по-настоящему, «то это приведет к победе Путина».

Ранее стало известно, что Драги является одним из основных претендентов на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. По информации источников в НАТО, Париж, Рим и Берлин хотят видеть на должности генсека человека, который хорошо понимает архитектуру безопасности в Европе, потому что именно на европейской территории сегодня сосредоточены основные вызовы для альянса.

