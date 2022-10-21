Ратаковски снялась в расстегнутом пиджаке на голое тело для нового интервью

Модель Эмили Ратаковски снялась в расстегнутом пиджаке на голое тело для Harper's Bazaar

Американская модель Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии в рамках интервью для Harper's Bazaar. Новые снимки звезды появились на сайте издания.

Во время съемки 31-летняя манекенщица позировала в нескольких образах. Для одного из них она выбрала классический костюм. Ратаковски надела расстегнутый пиджак на голое тело и спустила брюки на бедра. На других кадрах знаменитость запечатлена в светло-голубом джинсовом оверсайз-комплекте, черном кожаном мини-платье и бежевом тренче.

В беседе с журналистами модель заявила, что сексуализирует свой образ намеренно ради заработка. «Не думаю, что продала бы столько книг, если бы не делала этого. Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — прокомментировала она.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. Звезда ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу: «Если вы бисексуальны, имеется ли у вас зеленый вельветовый диван?». Ратаковски, в свою очередь, показала подписчикам указанную мебель у себя дома и молча улыбнулась на камеру.