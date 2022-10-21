В США продадут дом знаменитого спортивного комментатора

В Калифорнии выставили на продажу особняк покойного спортивного комментатора Вина Скалли

В США на продажу выставили дом ныне покойного знаменитого артиста озвучки и спортивного комментатора Вина Скалли. Об этом сообщает New York Post.

Особняк находится в калифорнийском Хидден-Хилсе. За него попросили 15 миллионов долларов (более 924 миллионов рублей). Объект был построен в 2003 году, Скалли купил его в 2009 году за 12,4 миллиона долларов. Дом занимает более тысячи квадратных метров. Внутри есть семь спален, девять ванных комнат, винный погреб, а на территории — бассейн и лужайка для гольфа.

«С нашим домом связано так много прекрасных воспоминаний, любви и смеха, но, как говорил мой папа, всему свое время. Это было его желанием, чтобы теперь огромная глава нашей семейной истории подошла к концу, а дом был передан следующей семье, чтобы создавать новые прекрасные воспоминания», — рассказала дочь комментатора Кэт.

Скалли скончался в августе 2022 года на 95-м году жизни. Причина смерти не уточнялась. В пресс-службе бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers отметили, что Вин использовал в своей работе «особый талант и неподвластный времени подход, чтобы не только передать самые важные моменты игры, но и вызвать эмоции миллионов людей».