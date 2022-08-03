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Умер артист озвучки Вин Скалли

Умер актер и закадровый голос из «Секретных материалов» Вин Скалли

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер, артист озвучки и спортивный комментатор Вин Скалли скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers.

Причина смерти Скалли не уточняется. В пресс-службе клуба отметили, что Вин использовал в своей работе «особый талант и неподвластный времени подход, чтобы не только передать самые важные моменты игры, но и вызвать эмоции миллионов людей».

Скалли работал на радио и телевидении почти 80 лет. В 1950-2016 годах комментировал матчи Dodgers. Как актер дебютировал на экранах в 1960-м году в фильме «Разбудите меня, когда это закончится», позднее появился в картине «Ради любви к игре». Закадровый голос Скалли прозвучал во многих телевизионных шоу и сериалах. Среди них — «Случайная жена», «Поворотный пункт», «Эксперимент с ужасом», «Пока не сыграл в ящик» и «Секретные материалы». В 2016 году актер был награжден Президентской медалью свободы.

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Дениза Мацаева
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