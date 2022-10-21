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09:48, 21 октября 2022Бывший СССР

В Харькове сообщили о серии взрывов

Мэр Харькова Терехов заявил о серии взрывов и о прилетах по одному из предприятий
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Alexander Ermochenko / Globallookpress.com

В Харькове в пятницу, 21 октября, зафиксировали серию взрывов. Об этом в своем Telegram-канале уведомил мэр города Игорь Терехов.

Градоначальник сообщил, что в ходе обстрелов зафиксированы «прилеты» по одному из предприятий города. О каком именно предприятии идет речь, Терехов не уточнил.

«Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», — написал он, добавив, что степень разрушений и наличие пострадавших устанавливают сотрудники государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информацию об обстрелах также подтвердил глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он рассказал, что удары наносятся по областному центру.

Ранее сообщалось, что в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу.

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Варвара Кошечкина
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