Глава СКР поручил проверить нападение на генконсульство РФ в Лейпциге

Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства нападения на консульство РФ в Лейпциге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нападения на генконсульство России в Лейпциге. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил СКР в своем Telegram-канале.

Глава СКР поручил следователям выяснить обстоятельства нападения неизвестного мужчины на здание. Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД и дать правовую оценку обстоятельствам произошедшего.

Вечером 20 октября неизвестный забросал генконсульство России в немецком Лейпциге бутылками с желтой и синей краской. Инцидент случился в 23:40 по местному времени. Нападавший скрылся на велосипеде, полицейские утверждают, что он при этом перешел через соседнюю реку Парте, так что «у него, должно быть, были мокрые до колен ноги». В полиции не исключили, что его поступок имеет политический окраску.