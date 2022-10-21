Россиянку задержали за убийство собутыльника в ходе ссоры

В Орске задержали 42-летнюю женщину, зарезавшую 49-летнего собутыльника во время ссоры

В Оренбургской области правоохранители задержали 42-летнюю местную жительницу, зарезавшую 49-летнего знакомого во время конфликта. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 20 октября фигурантка выпивала с другом в доме на улице Просвещения города Орск. Там они поссорились, тогда женщина взяла кухонный нож и 13 раз ударила им собутыльника в шею и туловище, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Известно, что следователи предъявили обвинения задержанной.

Ранее стало известно, что под Иркутском арестовали женщину, зарубившую топором любовницу мужа и скрывавшуюся 17 лет.

