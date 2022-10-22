Аршавин рассказал о «промывшем мозг» его сыну «Спартаке»

Андрей Аршавин рассказал, что его сыну Арсению в «Спартаке» промыли мозг

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, как развивается карьера его 10-летнего сына Арсения. Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок признался, что хотел бы увидеть сына в академии «Зенита», но сейчас это маловероятно. «К сожалению, ему уже так промыли мозги в "Спартаке", что он уже стал как истинный спартаковец», — отметил Аршавин.

Арсений — младший сын футболиста от первого брака с Юлией Барановской. Он занимается футболом в академии московского «Спартака», выступая за команду, составленную из игроков 2012 года рождения.

Андрей Аршавин с 1999 по 2008-й и с 2012 по 2015 годы играл за «Зенит». В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».