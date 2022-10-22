Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинской спецслужбе
Житель Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) был задержан за передачу данных о передвижении войск Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом в субботу, 22 октября, сообщили ТАСС в силовых структурах ЛНР.
Уточняется, что по указаниям украинской спецслужбы Денис Мащенко собирал и передавал сведения о местах дислокации Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, а также данные об ополченцах, воюющих против Вооруженных сил Украины.
Мащенко рассказал в ходе допроса, что получил от куратора задание остаться в Старобельске, когда город был взят под контроль союзными войсками. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
3 октября сотрудники ФСБ задержали в Херсоне агента СБУ, передававшего данные о местонахождении и движении российских войск. Полученную информацию мужчина передавал куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эти данные в дальнейшем направлялись в Минобороны Украины.