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14:32, 22 октября 2022Силовые структуры

Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинской спецслужбе

Жителя Лисичанска задержали за передачу СБУ данных о передвижении войск

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Житель Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) был задержан за передачу данных о передвижении войск Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом в субботу, 22 октября, сообщили ТАСС в силовых структурах ЛНР.

Уточняется, что по указаниям украинской спецслужбы Денис Мащенко собирал и передавал сведения о местах дислокации Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, а также данные об ополченцах, воюющих против Вооруженных сил Украины.

Мащенко рассказал в ходе допроса, что получил от куратора задание остаться в Старобельске, когда город был взят под контроль союзными войсками. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

3 октября сотрудники ФСБ задержали в Херсоне агента СБУ, передававшего данные о местонахождении и движении российских войск. Полученную информацию мужчина передавал куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эти данные в дальнейшем направлялись в Минобороны Украины.

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Алина Гончарова
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