Причины задержания россиян в Норвегии за использование дронов объяснили

Политолог Топорнин объяснил задержания в Норвегии за использование дронов перестраховкой

Участившиеся задержания россиян в Норвегии из-за использования дронов связаны с мерами безопасности властей страны. Они хотят исключить возможность рассекречивания военных данных. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Не будем забывать, что Норвегия — страна НАТО, там есть территории закрытого плана, где размещаются военные объекты. Если использовать дроны недалеко от военных объектов, сами понимаете, чем это грозит. Есть определенные правила, где, когда и при каких условиях можно использовать дроны, их необходимо соблюдать. Не могу сказать, соблюдали ли их россияне, но, вероятно, это вызвало подозрение со стороны правоохранительных органов Норвегии», — объяснил причины участившихся задержаний политолог.

Ранее норвежская полиция задержала еще одного россиянина, подозреваемого в управлении беспилотником. Мужчина был взят под стражу в четверг, 20 октября, а в субботу, 22 октября, он уже предстанет перед судом, сообщил источник издания Bergensavisen в правоохранительных органах.

В Норвегии вторую неделю появляются сообщения о задержании россиян за использование дронов. Четверо из них уже на свободе. Они снимали закрытый объект, но в их действиях не нашли состава преступления.

Также стало известно, что был задержан 47-летний сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Он попросил суд считать его гражданином Великобритании, поскольку является подданным королевства.