Офицер разведки США в отставке Риттер: главная слабость Украины в уязвимости перед холодом

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер указал на отличие России от Украины в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. По его словам, оно заключается в том, что у России есть энергоносители и инфраструктура, чтобы не замерзнуть зимой.

Как отметил Риттер, у России есть есть газ, тепло, энергия и электричество. «Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», — констатировал он. Также экс-офицер напомнил, что Киев просил НАТО предоставить 100 тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) его нет.

Однако необходимо взглянуть на ситуацию в более широком контексте, подчеркнул Риттер. «Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России?» — задался он вопросом. По его словам, это уже начала понимать вся Европа.

Ранее Скотт Риттер обвинил киевские власти в геноциде русскоязычного населения на Украине. По его словам, там годами вводили запреты «всего российского», отвергающие русский язык и культуру.