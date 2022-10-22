Европейцы потребовали отставки главы ЕК из-за призыва помощи Украине

Пользователи Twitter потребовали отставки главы ЕК фон дер Ляйен из-за помощи Украине

Пользователи Twitter призвали отправить в отставку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Такую реакцию вызвал ее призыв оказывать поддержку украинским властям. Пользователи сети поделились мнениями в комментариях к посту политика в Twitter.

Фон дер Ляйенстолько заявила, что нужно помогать Киеву столько, сколько потребуется. Она также добавила, что «для удовлетворения растущих потребностей Украины» министры финансов стран ЕС разработают соответствующие механизмы. Подписчики политика сочли, что она не учитывает интересы и желания жителей Евросоюза.

«В отставку! Сейчас же!» — написала Catalin75573619, «У нас в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!» — заявил пользователь с ником JerryMelinn.

Также было предложено провести референдум и узнать мнение народа, прежде чем опустошать финансовую казну ЕС в пользу Украины. «Многие люди не могут свести в этот месяц концы с концами, а вы снова и снова отдаете деньги Зеленскому!» — отметил Shalondon11.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, что за восемь месяцев Европа в несколько раз сократила закупки российского газа. По ее словам, процесс замещения идет значительно быстрее, чем предполагалось ранее. На этом фоне биржевые цены на газ падают.

